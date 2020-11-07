الأرمن يطلقون النار على القنصلية الفخرية الأذربيجانية في خاركوف (فيديو)

خاركوف، 7 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) تم الهجوم على مبنى القنصلية الفخرية الأذربيجانية في خاركوف ليلة 7 نوفمبر.

افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها القنصل الفخري الاذربيجاني أفغان سلمانوف.

وفقا له، تم إطلاق 6 رصاصات على مكتب القنصلية الفخرية الواقع في شارع ياروسلاف مودروف رقم 7 في حوالي الساعة 02:30 ليلا. كسرت زجاجات الشباك وتضرر الباب في المكتب نتيجة استهدافهم.

قال أفغان سلمانوف إنه لم يجرح أحد في المكتب في ذلك الوقت. وبحسبه، يجري التحقيق مع منفذي إطلاق النار.

سجلت كاميرا المراقبة الحادث الذي وقع بمشاركة شخصين. تم فتح قضية جنائية وتحقق الشرطة الحادث.

يذكر أن مدينة خاركوف يسكنها الارمن باعدال كثيرة. وبحسب المعلومات الأولية، فإن الجناة من أصول أرمنية.