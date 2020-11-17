رئيس الطائفة الدينية الجورجية: آثار المسيحيين الدينية الثقافية في أذربيجان تحت حماية الدولة

قاخ، 17 نوفمبر، أذرتاج

قال إياغو كاسياشفيلي إن أذربيجان بلد كثير القوميات متسامح. ويتعايش هنا منتسبو مختلف الاديان والاقوام معا في ظروف الصداقة والأخوة. حماية القيم القومية الثقافية للشعوب الاقلية والفئات العرقية تحظى دائما باهتمام كبير عن جانب الدولة. وتتم حماية الآثار المسيحية والمعابد الدينية والكنائس في مقاطعة قاخ كما هو الحال في جميع أنحاء أذربيجان. إن الجورجيين المقيمين في المقاطعة جزء لا يتجزأ من المجتمع على غرار سائر الشعوب الاقليات. انجازات أذربيجان تسرنا ايضا. نرحب قلبيا بالانتصار التاريخي الذي حققه جيش أذربيجان بقيادة القائد الاعلى العام إلهام علييف.

أفادت أذرتاج عن كاسياشفيلي رئيس الطائفة الدينية المسيحية الجورجية الارثوذكسية "كنيسة القديس جورج" بقرية قاخ انكلوي بمقاطعة قاخ الأذربيجانية قوله في تصريح له للوكالة إن هذا المعبد المشيد في أواخر القرن الثامن عشر يحظى بكل الظروف المهيأة لأداء الطقوس الدينية. وأصلحت الكنيسة اصلاحا شاملا في أواخر القرن السابق. وتنظم فيه أعياد دينية مختلفة بجانب اداء الطقوس الدينية على مدار السنة. ويشارك جميع اعضاء الطائفة في هذه الاحتفالات والعبادات. وتحمى الكنيسة من قبل الدولة باعتبارها أثرا تاريخيا محلي الاهمية.

واضاف رئيس الطائفة المسيحية أن اعضاء الطائفة يأسفون على معاملة الارمن معاملة عدائية ضد الاثار الدينية الثقافية التاريخية القديمة الخاصة بالشعب الأذربيجاني في ارض قراباغ مفيدا أن تدمير المعابد والعتبات الدينية وتربية الحيوانات في المساجد من كبائر الذنوب ومن الوحشية مثل التعامل مع بيوت الخالق وليعاقب الخالق مثل اولئك الناس المجرمين ويعاقب حاليا. ونحن كوننا جورجيين مواطني هذا البلد نؤيد دائما بدولة أذربيجان وشعبها في هذا الأمر المحق.

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