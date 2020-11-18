طهران، 18 نوفمبر، أذرتاج جمهورية ايران الاسلامية وجمهورية اذربيجان بلدان يرتبطان بالتاريخ والثقافة والجذور الدينية المشتركة. لهذا السبب اصبحت الحدود بين كلتا الدولتين حدودا للسلام والصداقة. افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات كتبها السفير الايراني في اذربيجان سيد عباس موسوي في تغريدة له في تويتر. اضاف السفير ان الحدود بين ايران واذربيجان ستظل كحدود الصداقة والاخوة ابديا

AZERTAG.AZ : عباس موسوي: الحدود الايرانية الأذربيجانية حدود الصداقة الابدية

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