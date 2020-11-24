الرئيس علييف يخصص أموالا لتخطيط وإنشاء خط سكة حديد بين بردعه وأغدام
AzerTAg.az
٢٤.١١.٢٠٢٠ [١٩:٤٠]
باكو، 24 نوفمبر، أذرتاج
أصدر الرئيس إلهام علييف في 24 نوفمبر اليوم مرسوما ينص على التدابير الرامية الى تخطيط وإنشاء خط سكة حديد بين بردعه وأغدام.
أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على تخصيص 5 ملايين مانات كشريحة اولى لشركة سكة حديد أذربيجان المساهمة المغلقة من صندوق الرئيس الاحتياطي المنصوص عليه في ميزانية الدولة لعام 2020م لتخطيط وإنشاء خط سكة حديد رابط بردعه بأغدام بطول 45 كم بغية ضمان اعادة بناء الاراضي المحررة من الاحتلال الأرميني وتنمية مقاطعة أغدام الاجتماعية الاقتصادية المستدامة.
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