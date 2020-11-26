وزيرا الخارجية الاذربيجاني والسعودي يبحثان توسيع التعاون بين البلدين

جرت مكالمة هاتفية اليوم بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود.

افادت وكالة أذرتاج ان الوزيرين ناقشا خلال الاتصال الهاتفي آخر تطورات الاوضاع في المنطقة، وأكدا على ضرورة تنفيذ الاتفاق الثلاثي الموقع في 10 نوفمبر حول وقف اطلاق النار والعمليات العسكرية والمسائل الاخرى المنصوص عليها في هذه الوثيقة واهميتها من حيث توفير السلام والرفاهية في المنطقة.

كما تحدث الوزيران عن تطوير التعاون الثنائي الموجود بين البلدين واجريا تبادل الآراء حول توسيع سبل التعاون في المستويات المتعددة الجوانب.

الى جانب ذلك، ناقش الجانبان المسائل الاخرى ذات الاهتمام المشترك.