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    سياسة


    رئيس اللجنة الدولية بالمجلس الاتحادي الروسي: قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن قراباغ يبقى توصية ولا أكثر

    ٢٦.١١.٢٠٢٠ [٢٣:٤٠]

    موسكو، 26 نوفمبر، أذرتاج

    قال كونستانتين كوساتشيف إن قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن قراباغ الجبلي سيبقى توصية لحكومة فرنسا ولا اكثر.

    أفادت أذرتاج عن كوساتشيف رئيس اللجنة الدولية بالمجلس الاتحادي الروسي قوله إن قرار مجلس الشيوخ الفرنسي لا يخص بقراباغ الجبلية فقط ولكنه يشمل على تركيا ايضا.

    واشار النائب الروسي ايضا الى أن موقف مجلس الشيوخ بالاجماع يدل من كثير من الجوانب على "أن فرنسا جاهزة لاتخاذ خطوات حادة في السياسة ولكن ذلك لا يتجاوز مستوى التظاهر حاليا".

    وزاد انه لا ريب في أن هذه المبادرة المتخذة باعتبارها توصية للحكومة ستبقى بصفتها مبادرة ولا اكثر.

    AZERTAG.AZ :رئيس اللجنة الدولية بالمجلس الاتحادي الروسي: قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن قراباغ يبقى توصية ولا أكثر
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