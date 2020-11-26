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    إحصاءات نخجوان تكشف عن حجم التبادل التجاري الخارجي خلال العشرة أشهر

    ٢٦.١١.٢٠٢٠ [٢٣:٤٧]

    نخجوان، 26 نوفمبر، أذرتاج

    قالت هيئة إحصاءات نخجوان في بيان إن التنمية المتحركة للاقتصاد في الجمهورية ذات الحكم الذاتي قد هيأت ظروفا ايجابية لتوسع العلاقات التجارية الخارجية حيث تم تسجيل حجم التبادل التجاري الخارجي البالغ 386 مليون و846 الف و600 دولار خلال فترة يناير – اكتوبر عام 2020م الحالي.

    أفادت أذرتاج عن بيان هيئة إحصاءات جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي أن قيمة الصادرات ازدادت قدر 334 مليون و49 ألف دولار قياسا الى الفترة ذاتها من 2019م الماضي مما جعل تشكل فائض ايجابي قدره 281 مليون و251 ألف و400 دولار.

     

    AZERTAG.AZ :إحصاءات نخجوان تكشف عن حجم التبادل التجاري الخارجي خلال العشرة أشهر
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