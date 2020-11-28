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    تجاوز عدد المصابين بكورونا في أوكرانيا 709 ألف

    ٢٨.١١.٢٠٢٠ [١٦:٣٢]

    كييف، 28 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في اوكرانيا خلال اليوم الأخير.

    قالت وزارة الصحة الاوكرانية إن حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ارتفعت بواقع 16294 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ووصلت الى 709 الف و701 شخص.

    وتوفي 184 مصاب منهم خلال 24 ساعة أخيرة ليصل عدد حالات الوفاة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 12093 حالة وفاة مفيدة أن 85 في المائة من الفارقين حياتهم بسبب المرض كانوا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والفشل الكلوي.

    واشارت الى أن 335 الف و135 مصاب تعافوا تماما وترخصوا.

    و60 في المائة من المصابين في اوكرانيا من الذين تتراوح اعمارهم بين 30-59 سنة و20.7 في المائة منهم بين 60-100 سنة

    AZERTAG.AZ :تجاوز عدد المصابين بكورونا في أوكرانيا 709 ألف
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