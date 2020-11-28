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    مقتل 5 مدنيين جراء انفجار لغم مزروع في الطريق في فضولي المحررة

    ٢٨.١١.٢٠٢٠ [١٧:١٧]

    باكو، 28 نوفمبر، أذرتاج

    ارتكبت القوات المسلحة لارمينيا اعمال اجرامية بحق المدنيين الاذربيجانيين مستخدمة الاساليب الجديدة وزرع ألغام عند تراجعها من الاراضي الاذربيجانية التي احتلتها.

    افادت وكالة أذرتاج ان مواطني جمهورية اذربيجان حاجييف شاكر محرم اوغلو وحاجييف فيرودين محرم اوغلو وحسينوف ذولفقار اديشيرين اوغلو حاجييفا الميناز محرم قيزي وعادلزاده زبيده شاكر قيزي لقوا مصرعهم في سيارتهم اليوم في الساعة 15:20 جراء انفجار لغم (من المحتمل، مضاد للدبابات) زرع في الطريق الى قرية آشاغي سيد أحمدلي المحررة.

    رفعت النيابة دعوى قضائية بناء على المادة 100.2 (تدبير حرب عدوانية واعدادها وبدؤها وشنها) والمادة 116.0.6 (انتهاك قواعد القانون الانساني الدولي اثناء النزاع المسلح) وغيرهما من المواد للقانون الجنائي الاذربيجاني.

    AZERTAG.AZ :مقتل 5 مدنيين جراء انفجار لغم مزروع في الطريق في فضولي المحررة
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