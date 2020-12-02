يخطط إنشاء اول مجمع تركي أذربيجاني مشترك للتقنيات العالية في قراباغ

باكو، 2 ديسمبر، أذرتاج

تم التوقيع على مذكرة "التعاون الثقافي والعلمي" بين مجمع GOSB التقني العامل في تركيا والوكالة الاذربيجانية للابتكارات.

افادت أذرتاج نقلا عن الوكالة الاذربيجانية للابتكارات انه يخطط انشاء مجمعات تقنية ومراكز ابتكار في قراباغ. جاءت الخطوة الاولى في هذا المجال من الوكالة الاذربيجانية للابتكار لبدء التعاون مع مجمع GOSB الذي يقع في احدى اكبر المناطق الصناعية في تركيا ويدعم 130 شركة تكنولوجيا.

تنص المذكرة على بنود تعكس النشاط المشترك للطرفين. ويخطط إعداد اخصائيين شباب وزيادة مهارات ومعارف ، وتنفيذ برامج ونقل التقنيات وتبادل الخبرات. كذلك تنظم ندوات وورش عمل مشتركة ومؤتمرات وتدريبات. سيركز المجمع المشترك جل انتباهه على أحدث الابحاث العلمية soft و hard وإنتاج أجهزة التقنية العالية.