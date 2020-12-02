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    سياسة


    اذربيجان تعلن 10 نوفمبر "يوم النصر"

    ٠٢.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٤٩]

    باكو، 2 ديسمبر، أذرتاج

    بمرسوم رئاسي، اعلن 10 نوفمبر "يوم النصر" في اذربيجان. سيحتفل الشعب الاذربيجاني بهذا التاريخ من كل سنة كيوم للنصر على قوات الاحتلال الارميني وطردها من الاراضي الاذربيجانية المحتلة.

    AZERTAG.AZ :اذربيجان تعلن 10 نوفمبر "يوم النصر"
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