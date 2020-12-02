اذربيجان تعلن 10 نوفمبر "يوم النصر"

باكو، 2 ديسمبر، أذرتاج

بمرسوم رئاسي، اعلن 10 نوفمبر "يوم النصر" في اذربيجان. سيحتفل الشعب الاذربيجاني بهذا التاريخ من كل سنة كيوم للنصر على قوات الاحتلال الارميني وطردها من الاراضي الاذربيجانية المحتلة.