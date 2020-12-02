النائب: بدء تشغيل الممر بين أذربيجان ونختشيفان سيعزز المكانة الإقليمية لبلدنا

باكو، 2 ديسمبر، أذرتاج

يعد فتح ممر بري مباشر بين المناطق الغربية لأذربيجان ونختشيفان مهماً جداً لاذربيجان. سيعزز تشغيل الممر المكانة الإقليمية لبلدنا.

تفيد أذرتاج أن هذا البيان ورد من عضو البرلمان وقار بيراموف.

وأشار النائب إلى أن نختشيفان جزء لا يتجزأ من أذربيجان وتعمل حالياً في إنتاج عدد من المصنوعات. هناك سوق كبير للمنتجات في نختشفان، بما في ذلك المياه المعدنية والمشروبات الكحولية وغيرها من المواد الغذائية. وأدى عدم الوصول إلى النقل البري والسكك الحديدية لفترة طويلة إلى خلق صعوبات في تسويق المنتجات في نختشفان. سيسمح تشغيل الممر بين أذربيجان ونختشيفان لأصحاب المشاريع في نختشيفان بتصدير منتجاتهم إلى أسواق أوسع.

هذا مهم جدا للتنمية الاقتصادية لنختشفان وتنمية ريادة الأعمال. في الوقت نفسه، هذا يعني أن رواد الأعمال الأذربيجانيين يمكنهم تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الأوروبية عبر نختشيفان وتركيا باستخدام طرق بديلة جديدة، مما يوفر تكاليف النقل والخدمات اللوجستية. وبالتالي، سيتم توسيع فرص تصدير المنتجات في القطاع غير النفطي لبلدنا إلى الأسواق التركية والأوروبية وستزيد صادرات أذربيجان غير النفطية.

وشدد وقار بيراموف أيضاً على توفر فرص لدمج الممر في ممر النقل بين الشمال والجنوب. هذا، بالطبع، يعني زيادة في حجم البضائع الدولية المنقولة عبر أذربيجان ونختشفان. في الوقت نفسه، ستزيد عائدات أذربيجان من نقل البضائع الدولية. بشكل عام، سيعزز تشغيل الممر مكانة أذربيجان الإقليمية كمركز لوجستي ونقل. ونتيجة لذلك، ستكون هناك زيادات في الصادرات غير النفطية، فضلا عن عائدات النقد الأجنبي وسيتم تعزيز موقع أذربيجان الاستراتيجي ".