أذربيجان تحيي غدا ذكرى شهدائها للحرب الوطنية

باكو، 3 ديسمبر، أذرتاج

بمرسوم اصدره الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف، ستحيا ذكرى ابناء الوطن الذين استشهدوا في سبيل وحدة اراضي اذربيجان في الحرب الوطنية.

افادت وكالة اذرتاج ان الشعب سيقف دقيقة حداد على ارواح شهدائه في تمام الساعة الثانية عشرة في 4 ديسمبر.