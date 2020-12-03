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    اذربيجان تخلد ذكرى الحرب الوطنية بمجمع تذكاري ومتحف النصر

    ٠٣.١٢.٢٠٢٠ [١٦:١٤]

    باكو، 3 ديسمبر، أذرتاج

    بمرسوم اصدره الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف، سينشأ في مدينة باكو مجمع تذكاري ومتحف النصر تخليدا لذكرى الحرب الوطنية.

    افادت وكالة أذرتاج ان انشاء المجمع التذكاري ومتحف النصر يأتي انطلاقا من الاعتزاز بمآثر وبسالة أبناء الشعب الاذربيجاني في الحرب الوطنية وتقديم نصره التاريخي المهيب وتخليدا لذكرى شهدائه.

    بناء على المرسوم، ستقوم وزارة الثقافة بالتعاون مع السلطة التنفيذية لمدينة باكو بإعداد اقتراحات متعلقة بتحديد مكان وتصميم لمجمع تذكاري ومتحف النصر لتقديمها الى مجلس الوزراء الاذربيجاني لمدة شهرين.

    AZERTAG.AZ :اذربيجان تخلد ذكرى الحرب الوطنية بمجمع تذكاري ومتحف النصر
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