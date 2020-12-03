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    أذربيجان: تسجيل 4189 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2072 حالة شفاء ووفاة 40 شخصا

    ٠٣.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٣٣]

    باكو، 3 ديسمبر / كانون الأول، )أذرتاج(

    أصيب 4189 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 2072 شخص من هذا المرض وتوفي 40 شخصا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 133 ألف و733 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 81 الفا و234 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 1510 مريض ويستمر علاج 781 ألف و218 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و763 ألف و609 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 4189 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2072 حالة شفاء ووفاة 40 شخصا
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