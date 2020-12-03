باكو، 3 ديسمبر، أذرتاج بناء على مرسوم رئاسي حول تنظيم الادارة الخاصة المؤقتة في الاراضي المحررة، تعين وزارة الداخلية مسؤولين عسكريين مؤقتين لادارة تلك الاراضي. افادت وكالة اذرتاج ان وزير الداخلية ولاية ايوازوف عين العقيد عادل علييف رئيس قسم الشرطة في لاتشين قائدا لمحافظة لاتشين والعقيد حاقفيردي اكبروف رئيس قسم الشرطة في كالبجار قائدا لمحافظة كالبجار.

AZERTAG.AZ : تعيين قائدين لمحافظتي لاتشين وكالبجار

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