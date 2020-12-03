تشاوش اوغلو: اتفاق قراباغ قد يؤثر إيجابيا على العلاقات بين تركيا وارمينيا

باكو، 3 ديسمبر، أذرتاج

قد يؤثر اتفاق قراباغ تأثيرا ايجابيا على العلاقات بين انقرة ويرفان.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام التركية ان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو قال هذه الكلمات في كلمة القاها في الاجتماع الـ27 لمجلس وزراء خارجية منظمة الامن والتعاون الاوروبي عبر الاتصال المرئي.

قال تشاوش اوغلو: "ندعم كل الجهود المبذولة لتسوية النزاع في قراباغ على اساس وحدة اراضي اذربيجان والمبادئ الدولية. ان الاتفاق الموقع بين اذربيجان وارمينيا وروسيا يخلق فرصا حقيقية لإقرار السلام بعد 30 عاما مضى. قد يؤثر هذا تأثيرا ايجابيا على الاستقرار الاقليمي وكذلك العلاقات بين تركيا وارمينيا."