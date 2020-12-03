مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والتركي

باكو، 3 ديسمبر ، أذرتاج

جرت في 3 ديسمبر اليوم مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف والتركي مولود جاويش أوغلو.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الوزيرين تبادلا خلال المكالمة الهاتفية الاراء حول اجتماع المجلس الوزاري الـ27 لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا وكذلك سائر المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.