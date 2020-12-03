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    كبز الكنجوي يخسر أمام قراباغ الرديف ضيفه بهدف يتيم

    ٠٣.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٢٦]

    كنجة، 3 ديسمبر ، أذرتاج

    خسر كبز الكنجوي أمام قراباغ أغدام الرديف ضيفه بهدف يتيم في الجولة الثامنة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 36 المنظمة على ملعب كنجة المركزي قادها الحكم جباروف دون جمهور.

    وسجل هدف الضيف الوحيد حسين زاده د44.

    وعاقب الحكم 4 لاعبين من كبز و5 لاعبين من قره باغ الرديف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم وتأخير استئناف المباراة.

    وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع الى الشوط الاولى و6 دقائق الى الفترة الثانية.

    وبهذه النتيجة ارتفع قراباغ الرديف الى المركز السادس برصيد 13 نقطة فيما ظل كبز بالمركز الرابع برصيد 13 نقطة.

    AZERTAG.AZ :كبز الكنجوي يخسر أمام قراباغ الرديف ضيفه بهدف يتيم
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