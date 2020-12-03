باكو - نيويورك، 3 ديسمبر ، أذرتاج عقدت دورة خاصة تكريسا لمحاربة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في نيويورك 3 ديسمبر. أفادت أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان رئيس منظمة حركة عدم الانحياز إلهام علييف ألقى كلمة في الدورة عبر الاتصال المرئي.

AZERTAG.AZ : عقد الدورة الخاصة المكرسة لمحاربة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك

الرئيس الأذربيجاني رئيس حركة عدم الانحياز يلقي كلمة في الدورة عبر الاتصال المرئي

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