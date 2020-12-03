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    الجيش الرياضي يتغلب على كشلة الرديف مضيفه

    ٠٣.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]

    باكو، 3 ديسمبر ، أذرتاج

    تغلب نادي الجيش الرياضي على كشلة باكو الرديف بثلاثة أهداف مقابل واحد في الجولة الثامنة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 37 المنظمة على ملعب أي أس كا أرينا في العاصمة قادها الحكم بايراموف دون جمهور.

    وسجل أهداف الجيش الرياضي الضيف بدروف د23 ود40 ومحمدوف د26 فيما رد عليها فرجوف د45+2.

    وعاقب الحكم 4 لاعبين من صاحب الارض ولاعبيْن من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

    وأضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع الى الفترة الأولى و5 دقائق الى الفترة الثانية.

    وبهذه النتيجة ظل الناديان بموقعهما حيث الفائز تاسعا برصيد 6 نقاط والخاسر سابعا برصيد 7 نقاط.

     

    AZERTAG.AZ :الجيش الرياضي يتغلب على كشلة الرديف مضيفه
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