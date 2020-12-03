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    سومغايت الرديف يتعادل سلبيا مع زاقاتالا

    ٠٣.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٣٤]

    سومغايت، 3 ديسمبر ، أذرتاج

    تعادل سومغايت الرديف مع زاقاتالا ضيفه سلبيا في الجولة الثامنة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 38 المنظمة على ملعب كابتال بنك أرينا في مدينة سومغايت قادها الحكم رجبوف دون جمهور.

    وعاقب الحكم لاعبيْن من صاحب الارض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة.

    وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع الى الشوط الاولى و3 دقائق الى الفترة الثانية.

    وبهذه النتيجة استقر الناديان في ترتيب الاندية حيث أن صاحب عاشرا برصيد نقطتين والضيف خامسا برصيد 13 نقطة.

     

    AZERTAG.AZ :سومغايت الرديف يتعادل سلبيا مع زاقاتالا
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