صباح الرديف يفوز على قراداغ لوكباتان ذهابا

باكو، 3 ديسمبر ، أذرتاج

فاز صباح باكو الرديف على قراداغ لوكباتان ذهابا بهدفين دون رد في الجولة الثامنة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 39 المنظمة على ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي في قصبة العاصمة قادها الحكم حاجييف دون جمهور.

وجاء هدفا الضيف من طرفي محرملي د43 وكريم زاده د89.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الارض و5 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم وتأجيل استئناف المباراة.

وأضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع الى الفترة الأولى و4 دقائق الى الفترة الثانية.

وبهذا الفوز عزز صباح باكو الرديف موقعه ثانيا برصيد 18 نقطة فيما تراجع قراداغ لوكباتان الى المركز الثامن برصيد تجمد عند 6 نقاط.