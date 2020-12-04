عقد المنتدى السادس لرواد الأعمال الشباب لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة كازان

باكو، 4 ديسمبر أذرتاج

عُقدت المرحلة الأخيرة من منتدى رواد الأعمال الشباب السادس لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC) في كازان، عاصمة جمهورية تتارستان في 1 ديسمبر. عرضت المشاريع الناشئة لحوالي 200 شاب من 44 دولة في المنتدى الذي نظمه مركز أوراسيا الإقليمي لمنتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي الواقع في باكو ووزارة الشباب لجمهورية تتارستان. يشترك مركز " INNOLAND" للحاضنات وتسريع العمل وأمانة منتدى شباب ECO كشركاء في المنتدى.

أبلغ مركز أوراسيا الإقليمي لمنتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي الواقع في باكو وكالة أذرتاج أنه بعد مرحلة التدريب والتعليم عبر الإنترنت لمدة ثلاثة أشهر بمشاركة خبراء دوليين تم اختيار 32 شركة ناشئة للمرحلة النهائية من المنتدى والتنافس على جوائز يبلغ مجموعها 20 ألف دولار.

قبل المنتدى وفي 30 نوفمبر استقبل رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف وفد منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي. وخلال الاجتماع رئيس منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي أطلع طه أيهان والمدير العام لمركز أوراسيا الإقليمي في المنتدى علم الدين مهدييف الرئيس رستم مينيخانوف على العمل المنجز في إطار التعاون المتبادل والمشاريع المستقبلية. وأشار علم الدين مهدييف إلى المجالات التي تهم رواد الأعمال الشباب، مشيرا إلى أنه نتيجة استعادة أذربيجان لوحدة أراضيها عادت الأراضي المحررة إلى الخريطة الاقتصادية والسياحية للعالم بعد 30 عاماً وهناك فرص جديدة لرواد الأعمال الشباب في هذه المناطق. بدوره، أعرب الرئيس رستم مينيخانوف عن ارتياحه لتسوية النزاع في إطار العدالة التاريخية والقانونية وسلامة أراضي أذربيجان وأعرب عن ثقته في أن السلام الدائم سيسود المنطقة، مما سيخلق فرصاً جديدة للشباب.

ألقى كل من رئيس الوكالة الفيدرالية للشباب في الاتحاد الروسي ألكسندر بوجاييف ورئيس منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي طه أيهان والمدير العام لمركز أوراسيا الإقليمي التابع للمنتدى علم الدين مهدييف ورئيس مجلس الدبلوماسيين الشباب بوزارة الخارجية الروسية كونستانتين كولباكوف ووزير الشباب لجمهورية تتارستان دمير فتاحوف كلمة في المنتدى. حضر الحدث المنعقد عبر الإنترنت والاتصال المختلط عدد من المستثمرين المحليين والدوليين والمهنيين والضيوف المميزين، بالإضافة إلى شركات ناشئة.

قال علم الدين مهدييف في كلمته إنه على الرغم من وباء COVID-19، فقد غطى المشروع المزيد من البلدان هذا العام، ونتيجة للتدريبات عبر الإنترنت اكتسب حوالي 200 مؤلف ناشئ من 44 دولة معارف ومهارات لازمة. كما أشار إلى أن التعاون الموضوعي للشباب وأنشطة المبتكرين التجاريين يسهمان في السلام والتنمية الدوليين، مشيراً إلى أن الأراضي المحررة في أذربيجان تتمتع بإمكانيات اقتصادية كبيرة وأن الاحتلال طويل الأمد حرم الاقتصاد العالمي والمستثمرين الدوليين ورجال الأعمال الشباب من هذه الإمكانات.

بعد ذلك قام مؤلفو أكثر من 20 مشروعاً ناشئاً بمشاركة مستثمرين بتقديم عرض فيديو مدته 3 دقائق. بموجب قرار لجنة التحكيم المكونة من خبراء دوليين حصل مؤلفو الشركات الناشئة من كازاخستان وباكستان وروسيا على 10 آلاف دولار و7 آلاف دولار و3 آلاف دولار من منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي ومركز أوراسيا الإقليمي.