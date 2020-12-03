توران طاووس يعود من باكو بفوز جعله زعيما للترتيب

باكو، 3 ديسمبر ، أذرتاج

فاز توران طاووس على نفطجي باكو الرديف ذهابا بهدف يتيم في الجولة الثامنة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 40 المنظمة على ملعب مركز الخطوط الجوية التركية لكرة القدم بالعاصمة قادها الحكم أحمدوف دون جمهور.

وسجل هدف الفائز الضيف قاسموف د48.

وعاقب الحكم 4 لاعبين من صاحب الأرض ولاعبيْن من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وما اضاف الحكم وقتا بدل الضائع الى الشوط الاول بينما اضاف 4 دقائق الى الفترة الثانية.

وبهذه النتيجة أخذ توران طاووس زمام الزعامة في ترتيب الأندية برصيد 20 نقطة فيما ظل نفطجي باكو الرديف ثالثا برصيد 14 نقطة.