أذربيجان تحيي ذكرى شهدائها للحرب الوطنية

باكو، 4 ديسمبر، أذرتاج

بمرسوم اصدره الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف، أحيت ذكرى ابناء الوطن الذين استشهدوا في سبيل وحدة اراضي اذربيجان في الحرب الوطنية.

افادت وكالة اذرتاج ان الشعب وقف دقيقة حداد على ارواح شهدائه في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا في 4 ديسمبر.