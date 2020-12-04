  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييف يحييان ذكرى الشهداء

    ٠٤.١٢.٢٠٢٠ [١٣:٠٨]

    باكو، 4 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    قام رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا بزيارة الى مقابر الشهداء واحيا ذكرى الشهداء.

    افادت وكالة أذرتاج انه وضع رئيس الدولة اكليلا من الزهور والسيدة الاولى مهربان علييفا باقة من الزهور أمام نصب "الشعلة الخالدة".

    ثم عزف النشيد الوطني لجمهورية أذربيجان.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييف يحييان ذكرى الشهداء
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٠٣.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٥‎٨]
    عقد الدورة الخاصة المكرسة لمحاربة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك
    الرئيس الأذربيجاني رئيس حركة عدم الانحياز يلقي كلمة في الدورة عبر الاتصال المرئي
    ٠١.١٢.٢٠٢٠ [١٢:٢١]
    الرئيس إلهام علييف يوجه نداء الى الشعب – نص
    ٢٤.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٢٥‎]
    مكالمة هاتفية بين الرئيسين الاذربيجاني والروسي
    ٢٣.١١.٢٠٢٠ [٢٢:١٠]
    الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور
    الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييف يحييان ذكرى الشهداء الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييف يحييان ذكرى الشهداء الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييف يحييان ذكرى الشهداء الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييف يحييان ذكرى الشهداء الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييف يحييان ذكرى الشهداء الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييف يحييان ذكرى الشهداء الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييف يحييان ذكرى الشهداء الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييف يحييان ذكرى الشهداء الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييف يحييان ذكرى الشهداء الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييف يحييان ذكرى الشهداء الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييف يحييان ذكرى الشهداء الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييف يحييان ذكرى الشهداء