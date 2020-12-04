باكو، 4 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) قام رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا بزيارة الى مقابر الشهداء واحيا ذكرى الشهداء. افادت وكالة أذرتاج انه وضع رئيس الدولة اكليلا من الزهور والسيدة الاولى مهربان علييفا باقة من الزهور أمام نصب "الشعلة الخالدة". ثم عزف النشيد الوطني لجمهورية أذربيجان.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييف يحييان ذكرى الشهداء

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