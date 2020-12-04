السفير زكاري غروس: الحكومة الفرنسية لا تعترف باستقلال قاراباغ
AzerTAg.az
٠٤.١٢.٢٠٢٠ [١٣:٥٩]
باكو، 4 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
لا تعترف الحكومة الفرنسية باستقلال قاراباغ.
أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات كتبها سفير فرنسا في أذربيجان زكاري غروس في تغريدة له في تويتر.
وأشار السفير إلى أنه يجب أن يعلم الجميع بشكل واضح جدًا : تعترف الحكومة الفرنسية باستقلال برلمانها، لكنها لا تعترف باستقلال قاراباغ.
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