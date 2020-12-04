مراسم تأبينية بذكرى شهداء الحرب الوطنية في كنيسة القديسة مريم الكاثوليكية بباكو

باكو، 4 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

جرت مراسم تأبينية بذكرى شهداء الحرب الوطنية اليوم في كنيسة القديسة مريم الكاثوليكية بباكو.

أفادت وكالة أذرتاج انه تم احياء ذكرى أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها.

أقيمت الشعائر الدينية والصلوات على أرواح الشهداء في الحفل التأبيني بمشاركة المطران فلاديمير فيكيتي رئيس الدائرة الرسولية للكنيسة الكاثوليكية في جمهورية أذربيجان.

قال فلاديمير فيكيتي إنه في هذا اليوم الحزين ولكن في نفس الوقت، اليوم المجيد يحيي المسلمون والمسيحيون واليهود معًا ذكرى شهداء الحرب الوطنية.