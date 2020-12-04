أذربيجان: تسجيل 4267 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2566 حالة شفاء ووفاة 41 شخصا

باكو، 4 ديسمبر / كانون الأول، )أذرتاج(

أصيب 4267 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 2566 شخص من هذا المرض وتوفي 41 شخصا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 138 ألف حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 83 الفا و800 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 1551 مريض ويستمر علاج 52649 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و797 ألف و26 فحص طبي.