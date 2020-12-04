حوالي 2402949 إصابة بكورونا في روسيا

موسكو، 4 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 27 ألفا و403 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل عدد الإصابات الإجمالي الى 2402949 إصابة.

أفادت وكالة أذرتاج انه غادر 28901 شخص المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 1888752 شخص.

وتم تسجيل 42176 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا حتى الآن.

لا تزال روسيا تحتل المرتبة الرابعة في عدد مرضى كوفيد 19 بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند.