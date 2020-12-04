تجاوز عدد المصابين بكورونا في أوكرانيا 15 ألف

كييف، 4 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في اوكرانيا خلال اليوم الأخير.

قالت وزارة الصحة الاوكرانية إن حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ارتفعت بواقع 15131 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ووصلت الى 787 الف و891 شخص.

وتوفي 235 مصاب منهم خلال 24 ساعة أخيرة ليصل عدد حالات الوفاة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 13195 حالة وفاة مفيدة أن 85 في المائة من الفارقين حياتهم بسبب المرض كانوا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والفشل الكلوي.

واشارت الى أن 397 الف و809 مصاب تعافوا تماما وترخصوا.

و60 في المائة من المصابين في اوكرانيا من الذين تتراوح اعمارهم بين 30-59 سنة و20.7 في المائة منهم بين 60-100 سنة