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    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ7 ديسمبر

    ٠٤.١٢.٢٠٢٠ [١٨:١٨]

    باكو، 4 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 7 ديسمبر / كانون الأول.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 7 ديسمبر / كانون الأول.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ7 ديسمبر
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