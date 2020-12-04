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    الخارجية الاذربيجانية تستدعي السفير الفرنسي وتسلمه مذكرة احتجاج

    ٠٤.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٨]

    باكو، 4 ديسمبر، أذرتاج

    استدعت وزارة الخارجية الاذربيجانية السفير الفرنسي زاكاري غروس في 4 ديسمبر وسلمته مذكرة احتجاج على القرار الذي تبنته الجمعية الوطنية الفرنسية في 3 ديسمبر في عنوان "حماية الجماعات المسيحية لاوروبا والشرق والشعب الارميني".

    اعرب الجانب الاذربيجاني عن احتجاجه للسفير الفرنسي على هذه الوثيقة التي تتعارض مع القرارات ارقام 822 و853 و874 و884 الصادرة عن مجلس الامن لمنظمة الامم المتحدة عام 1993 والوثيقة الختامية لهلسنكي وميثاق منظمة الامم المتحدة ومبادئ وقواعد القانون الدولي.

    قال السفير الفرنسي انه سينقل موقف الخارجية الاذربيجانية الى باريس الرسمية.

    AZERTAG.AZ :الخارجية الاذربيجانية تستدعي السفير الفرنسي وتسلمه مذكرة احتجاج
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