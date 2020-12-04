بحث علاقات التعاون بين اذربيجان وبلغاريا

باكو، 4 ديسمبر، أذرتاج

جرت اليوم مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزيرة الخارجية البلغارية نائبة رئيس الوزراء في الاصلاحات القضائية يكاتيرينا زاخاريفا.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان الوزيرين اجريا تبادل الآراء حول آخر تطورات الاوضاع في المنطقة وسير تنفيذ المسائل المدرجة في البيان الثلاثي الموقع في 10 نوفمبر. تم التأكيد على اهمية هذا الاتفاق من حيث توفير السلام والامن المستدام والرفاهية في المنطقة.

ناقش الوزيران مسائل توسيع التعاون الثنائي وفي اطار المنظمات الدولية.