وزير الخارجية الاذربيجاني يلتقي السفير البيلاروسي المنتهية مدته الدبلوماسية

باكو، 4 ديسمبر، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربايجاني جيهون بيراموف مع سفير بيلاروس المنتهية ولايته لدى اذربيجان جينادي أكرموفيتش.

أشاد الوزير جيهون بيراموف بالنشاط الدبلوماسي للسفير في أذربيجان، وشكره على مساهمته في تطوير العلاقات بين البلدين، وتمنى له التوفيق في مساعيه المستقبلية. وتطرق الوزير إلى العلاقات التاريخية والودية بين شعبي البلدين وأشاد بالمستوى العالي للشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان وبيلاروس.

تحدث الوزير جيهون بيرموف عن الحرب الوطنية التي استمرت لمدة 44 يوما وأدت الى تحرير أراضي أذربيجان من الاحتلال الأرمني.

أشاد غينادي أكرموفيتش بتطور العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، مشيرًا إلى أنه خلال جائحة كوفيد -19 ، نمت العلاقات الاقتصادية. وأشار السفير إلى أنه يغادر أذربيجان مع أطيب التمنيات وأشار إلى أنه سيتذكر دائما انطباعاته السارة عن البلاد.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.