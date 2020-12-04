باكو، 4 ديسمبر، أذرتاج جرت مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأذربايجاني جيهون بيراموف ونظيره اللاتفي إدغار رينكوفيس. وتبادل الوزيران وجهات النظر حول الوضع الراهن في المنطقة وتنفيذ البيان الثلاثي المشترك المؤرخ 10 نوفمبر 2020. كما تحدث وزيرا الخارجية عن العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وناقشا قضايا التعاون في صيغ متعددة الأطراف. كما ناقشا القضايا المتعلقة بالمشاركة في برنامج الشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي.

AZERTAG.AZ : مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية اذربيجان ولاتفيا

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