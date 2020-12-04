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    سياسة


    مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية اذربيجان ولاتفيا

    ٠٤.١٢.٢٠٢٠ [١٩:١٢]

    باكو، 4 ديسمبر، أذرتاج

    جرت مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأذربايجاني جيهون بيراموف ونظيره اللاتفي إدغار رينكوفيس.

    وتبادل الوزيران وجهات النظر حول الوضع الراهن في المنطقة وتنفيذ البيان الثلاثي المشترك المؤرخ 10 نوفمبر 2020.

    كما تحدث وزيرا الخارجية عن العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وناقشا قضايا التعاون في صيغ متعددة الأطراف.

    كما ناقشا القضايا المتعلقة بالمشاركة في برنامج الشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي.

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