اذربيجان تناقش مع باكستان جلب مستثمرين اجانب الى اراضيها المحررة

باكو، 4 ديسمبر، أذرتاج

ناقشت اذربيجان مع باكستان مسائل جلب مستثمرين اجانب الى الاراضي المحررة من وطأة الاحتلال.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن صندوق ترويج التصدير والاستثمارات في اذربيجان اذبرومو ان القائم باعمال رئيس الصندوق يوسف عبداللايف والسفير الباكستاني بلال هايي ناقشا في اللقاء مسائل توسيع التعاون. تحدث يوسف عبداللايف في اللقاء عن اخر تطورات الاوضاع في الاقتصاد الاذربيجاني والاعمال المقامة في تحسين بيئة الاعمال وتطوير القطاع غير النفطي وترويج علامة تجارية "صنع في اذربيجان" والاستثمارات الاجنبية في اذربيجان.

هنأ السفير الباكستاني بلال هايي الجانب الاذربيجاني بمناسبة تحرير اراضي الوطن من وطأة الاحتلال مشيرا الى ان بلاده تبدي اهمية خاصة لتطوير العلاقات مع اذربيجان.

كما اجرى الجانبان تبادل الآراء حول التعاون في مجالات استثمارات بين البلدين ومشاريع التصدير والاستثمار المشتركة وجلب مستثمرين اجانب الى الاراضي المحررة من وطأة الاحتلال.