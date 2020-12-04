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    ارتفاع حصيلة ضحايا من كورونا في إيران الى 347 مصاب

    ٠٤.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٠٠]

    طهران، 4 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الارتفاع.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 13 ألفا و341 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى 1.6 مليون شخص.

    تم تسجيل 347 وفاة ناجمة عن فيروس كورنا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 49 ألفا و695 شخص.

    تعافى 708 الف و106 مصاب تماما وترخصوا.

    وقد تم إدراج 24 محافظة لإيران في المنطقة الحمراء بسبب انتشار الفيروس وزيادة عدد الوفيات.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حصيلة ضحايا من كورونا في إيران الى 347 مصاب
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