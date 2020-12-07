إعلان مسابقة الرسم الدولية للأطفال: قره باغ هي أذربيجان!

باكو، 7 ديسمبر، أذرتاج

تقام المسابقة الافتراضية لرسم للأطفال تحت عنوان "قره باغ هي أذربيجان!" بدعم من وزارة التعليم وتنظيم مركز تنمية الأطفال والشباب رقم 3. ستستمر المسابقة حتى 29 ديسمبر.

وأبلغت الوزارة أذرتاج أن الغرض من المسابقة هو تعريف الأطفال والشباب بالمدن والقرى المحررة في قره باغ لتعزيز حب الوطن والأرض بين جيل الشباب وتعزيز الروح العسكرية الوطنية وتنظيم أوقات فراغ الأطفال بشكل فعال في المنزل. لإظهار الأطفال الموهبين وتعزيز قدراتهم الإبداعية.

يدعى الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عاماً والذين ييقيمون في بلدنا وفي الخارج للمشاركة في المسابقة. في نفس الوقت، يمكن للمدرسين المشاركة في المسابقة. يجب على المشاركين مراعاة الشروط التالية:

- تقام المسابقة لثلاث فئات حسب الأعمار (6-9 سنوات و10-13 سنة ، 14-17 سنة) ؛

- يمكن تقديم رسم واحد للمسابقة لكل فئة عمرية من التعليم العام والمدارس الداخلية ومراكز تنمية الأطفال والشباب والمؤسسات التعليمية الأخرى ؛

- يجب أن تكون الرسومات بتنسيق A2 كحد أقصى ؛

- تقنيات الرسم بحرية (طلاء زيتي وأكريليك وألوان مائية وغواش وأقلام تلوين وأقلام فلوماستر وطباشير باستيل وحبر صيني وإلخ) ؛

- تستثنى من المسابقة الأعمال التي لا تستوفي الشروط.

- يجب الإشارة إلى الاسم واللقب وعمر المشارك واسم البلد ومدينة الإقامة بالأبجدية الأذربيجانية والإنجليزية في أسفل الزاوية اليمنى من الرسومات؛

- يجب إرسال الرسومات إلكترونياً على عنوان البريد الإلكتروني للجنة المنظمة للمسابقة ([email protected]).

تتوفر معلومات مفصلة عن المسابقة على صفحتي الفيسبوك والإنستغرام لمركز تنمية الأطفال والشباب رقم 3 في باكو.

تقام المسابقة على 3 مراحل:

المرحلة الأولى من 18 نوفمبر إلى 15 ديسمبر 2020. استلام الرسومات للراغبين في المشاركة في المسابقة؛ المرحلة الثانية من 15إلى 23 ديسمبر، تقييم الرسومات من قبل لجنة التحكيم واختيار الفائزين؛ المرحلة الثالثة من 24 إلى 29 ديسمبر، الإعلان عن الفائزين في المسابقة على صفحتي الفيسبوك والإنستغرام لمركز تنمية الأطفال والشباب رقم 3 عبر شبكات التواصل الاجتماعي وإرسال الدبلومات على عناوين البريد الإلكتروني للفائزين.

سيتم الحكم على المشاركات من قبل لجنة مكونة من الخبراء. يحصل المشاركون الذين فازوا بالمراكز الأولى والثانية والثالثة في كل فئة عمرية على دبلومات من مركز تنمية الأطفال والشباب رقم 3 التابع لوزارة االتعليم. سيحصل مشارك واحد من كل فئة عمرية على الجائزة الكبرى.

إذا كانت هناك أسئلة إضافية، فيرجى زيارة صفحات الفيسبوك والإنستغرام لمركز تنمية الأطفال والشباب رقم 3 والاتصال +994 50432 43 02 ، + 994 55549 58 52 WhatsApp .