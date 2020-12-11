رئيسة جورجيا: يجب إنشاء منصة السلام في القوقاز

تبيليسي، 11 ديسمبر، أذرتاج

تقدمت رئيسة جورجيا سالومة زورابيشفيلي بمقترح طريف في اول جلسة للبرلمان الجورجي من العقد العاشر.

أفادت أذرتاج أن رئيس دولة جورجيا اقترحت بإنشاء "منصة السلام في القوقاز".

واوضحت زورابيشفيلي أن ثمة حاجة كبيرة الى هذه المنصة وقالت زورابيشفيلي إن المنصة الجديدة من شأنها أن تجمع تحت قبة موحدة بلاد القوقاز وفاعلات اجنبية ومنظمات دولية مفيدة أن هذه تأتي خطوة مهمة من اجل تنفيذ مشاريع مشتركة للبنية التحتية والاقتصاد والثقافة ولعب المنطقة عقدة للنقل والاتصالات والطاقة.

عزيزوف مراسل أذرتاج