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    انتخاب رئيس جديد للبرلمان في جورجيا

    ١١.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٥‎٦]

    تبيليسي، 11 ديسمبر، أذرتاج

    انتخب أرجيل تالاكوَادزي رئيسًا جديدا للبرلمان الجورجي من العقد العاشر.

    أفادت أذرتاج أن الجلسة الاولى للبرلمان نظرت في عدد من المسائل التنظيمية ايضا.

    وقد صوت 86 نائبًا لصالح تالاكوادزي.

    وانتخب جيا فولسكي الى منصب نائب اول لرئيس البرلمان فيما تولى كاخابير كوجايا ودافيد سيرغينكو منصبي نائبي رئيس الهيئة التشريعية.

    وأسس حزب الحلم الجورجي جورجيا الديمقراطية الحاكم كتلة الأغلبية في البرلمان ويرأس الكتلة ذات الـ90 عضوا ماموكا مدينارادزي.

    يذكر أن تالاكوادزي البالغ 37 سنة من العمر كان يحتل المرتبة الثانية في قوائم انتخابات حزب الحلم الجورجي الحاكم وكان يتولى منصب رئيس البرلمان الى اول اكتوبر العام الجاري منذ يونيو عام 2019م.

    عزيزوف مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ :انتخاب رئيس جديد للبرلمان في جورجيا
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