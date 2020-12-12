باكو، 12 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) اليوم تمر 17 عاما على وفاة مؤسس أذربيجان الحديثة المستقلة والسياسي المحنك والزعيم القومي للشعب الأذربيجاني حيدر علييف. وقام الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وقرينته مهربان علييفا بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف في المقابر الفخرية. ووضع الرئيس إلهام علييف إكليلا من الزهور أمام ضريح الزعيم القومي. وعزف النشيد الوطني لجمهورية أذربيجان. كما وضع الرئيس الأذربيجاني وقرينته باقات من الزهور على قبور الأكاديمية ظريفة علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة ورجل الدولة عزيز علييف والبروفيسور تاميرلان علييف.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وقرينته السيدة الاولى مهربان علييفا يزوران ضريح حيدر علييف

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