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    مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الاذربيجاني والروسي

    ١٢.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٨]

    باكو، 12 ديسمبر، أذرتاج

    جرت في 12 ديسمبر مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ونظيره الروسي سيرغي لافروف.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا وزارة الخارجية ان الوزيرين اجريا تبادل الآراء حول مسائل تنفيذ البيان الثلاثي الموقع في 10 نوفمبر عام 2020 والموضوعات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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