باكو، 12 ديسمبر، أذرتاج استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 12 ديسمبر اليوم المندوبيْن المشاركين الفرنسي ستيفان ويسكونتي والأمريكي أندريو شوفير في رئاسة مجموعة منسك المنبثقة من منظمة الامن والتعاون في أوروبا وكذلك سفير الاتحاد الروسي في أذربيجان ميخائل بوجارنيكوف والمبعوث الخاص للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنجي كاسبشيك وذلك بطلبهم.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يستقبل المندوبيْن المشاركين الفرنسي والأمريكي في رئاسة مجموعة منسك لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا بطلبهم

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