وزير الخارجية الأذربيجاني يلقتي المندوبيْن المشاركين في رئاسة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

باكو، 12 ديسمبر ، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الاذربيجان جيهون بايراموف في 12 ديسمبر اليوم بالمندوبيْن المشاركين في رئاسة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الفرنسي ستيفان ويسكونتي والأمريكي أندريو شوفير وسفير الاتحاد الروسي في أذربيجان ميخائيل بوجارنيكوف والمبعوث الخاص للرئيس الفاعل لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنجي كاسبشيك.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن اللقاء انعقد على هامش زيارة اولى قام بها المندوبان المشاركان بعد توقيع البيان الثلاثي في 10 نوفمبر هذا العام.

واضافت أن اللقاء شهد بحث الاوضاع الراهنة في المنطقة والمسائل الخاصة بتنفيذ البيان المؤرخ في 10 نوفمبر.