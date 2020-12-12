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    لافروف: يجب التفكير الآن في طرق تحويل منطقة النزاع الى منطقة التعايش السلمي

    ١٢.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٣٠]

    موسكو، 12 ديسمبر، أذرتاج

    إن صيغة تسوية نزاع قراباغ الجبلية اختيرت من قبل اذربيجان وارمينيا.

    افادت وكالة أذرتاج ان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال هذه الكلمات في مقابلة اجرتها معه التلفزيون الايراني الرسمي.

    اضاف وزير الخارجية الروسي ان هذا هو الشرط الاساسي لعدم الانتباه لتركيبة أطراف البيان الثلاثي والخطة الايرانية للسلام.

    واستطرد لافروف قائلا: الآن لا حاجة الى التفكير فيمن ومتى لم يتمكن من المساعدة في التسوية. أؤكد مرة اخرى ان صيغة تسوية النزاع اختيرت من قبل اذربيجان وارمينيا. وهذا هو الشرط الاساسي، ولا غيره، الذي حدد تركيبة أطراف البيان الثلاثي. ولم تكن هناك محاولات للقيام بذلك على حساب إيران أو على حساب تركيا. والآن من الواجب التفكير في استكمال تحقيق الاتفاقات المتوصلة اليها وتحويل منطقة النزاع الى منطقة التعايش السلمي وفي احسن حال، الى منطقة حسن الجوار والتعاون.

    قال الوزير ان هدف روسيا كان الحيلولة دون سفك الدماء في قراباغ الجبلية. اعلنت ارمينيا واذربيجان طرفا النزاع نيتهما في تحقيق هذا بوساطة روسيا الاتحادية. ولم تكن هنا اية نية سيئة.

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