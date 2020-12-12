وزارة الدفاع: الجانب الارميني ارتكب اعمالا استفزازية بخرق الهدنة في الاراضي الاذربيجانية المحررة
AzerTAg.az
١٢.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٠٠]
باكو، 12 ديسمبر، أذرتاج
ارتكب الجانب الارميني اعمالا استفزازية بخرق الهدنة في الاراضي الاذربيجانية المحررة من الاحتلال الارميني.
افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان القوات المسلحة الاذربيجانية اتخذت تدابير الرد المناسب.
الهدنة مستمرة حاليا.
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