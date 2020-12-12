أول قطار ينقل الشحنات الصادرة من تركيا الى الصين يصل الى ميناء أكطاو في كازاخستان بحرا

نور سلطان، 12 ديسمبر ، أذرتاج

وصل الى ميناء أكطاو في كازاخستان بحرا أولُ قطار ينقل الشحنات الصادرة من تركيا الى الصين.

أفادت أذرتاج أن قطار الصادرات المقلع في 4 ديسمبر الحالي من اسطنبول اتجه على متن سفينة "بيكيت أتا" الى ميناء أكطاو الكازاخستاني في 12 ديسمبر عبر بحر الخزر.

يذكران مشغلات قطار الصادرات الاول المودع من إسطنبول الى سيان على مسار خط سكة الحديد باكو – تبيليسي – قارص هي أعضاء مجموعة شركات النقل الدولية العابر لبحر الخزر سكة حديد أذربيجان للحاولات أدي وكا تي زي إكسبرس الكازاخستانية وجي أر لوجيستيكس الجورجية وباسيفيك أوراسيا لوجيستيكس التركية.

ومن المخطط أن يقطع هذا القطار المتوجه الى الصين من خلال سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص وممر الشرق الغرب العابر لبحر الخزر خلال 12 يوما 8 آلاف و693 كم عامّة عبورا من خلال القارّتيْن والبحريْن والبلدان الخمسة.

هذا وقد نقل 11 ألفًا و680 حاوية نمطية عمومًا عبر السفن من خلال بحر الخزر على مسار النقل الدولي العابر لبحر الخزر خلال العام الحالي.

يذكر أن اول قطار الشحن المنطلق من الصين عبر هذا المسار لاول مرة وصل الى مدينة براغ في نوفمبر عام 2019م.

أحمدوفا مراسلة أذرتاج