جدول الجولة العاشرة بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم
AzerTAg.az
باكو، 12 ديسمبر ، أذرتاج
تنطلق الجولة العاشرة بدوري الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم 13 ديسمبر.
أفادت أذرتاج أن جدول الجولة العاشرة كالآتي:
13 ديسمبر، الأحد
كبز كنجة – صباح باكو الرديف، الحكم بايراموف، ملعب كنجة المركزي، كنجة
نفطجي باكو الرديف – زاقاتالا، الحكم جباروف، ملعب مركز الخطوط الجوية التركية، باكو
قره داغ لوكباتان باكو – قره باغ أغدام الرديف، الحكم الله وردييف، ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي، باكو
سومغايت الرديف – كشلة باكو الرديف، الحكم بكروف، ملعب كابتال بنك أرينا، سومغايت
14 ديسمبر، الاثنين
توران طاووس – الجيش الرياضي، الحكم محمدوف، ملعب كنجة المركزي، كنجة.
ت الأندية ل ف ت خ هـ ن
1 توران طاووس 9 6 3 0 15-5 21
2 صباح الرديف 9 6 1 2 19-8 19
3 زاقاتالا 9 5 1 3 18-12 16
4 قره باغ الرديف 9 5 1 3 14-9 16
5 نفطجي الرديف 9 4 3 2 13-8 15
6 كبز كنجة 9 4 2 3 15-10 14
7 كشلة الرديف 9 2 1 6 10-23 7
8 قره داغ لوكباتان 9 1 3 5 5-12 6
9 الجيش الرياضي 9 1 3 5 11-21 6
10 سومغايت الرديف 9 1 2 6 10-22 5
ويتصدر قائمة الهدافين تيموروف لاعب زاقاتالا برصيد 7 أهداف.
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