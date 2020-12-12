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    جدول الجولة العاشرة بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

    ١٢.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:١٨]

    باكو، 12 ديسمبر ، أذرتاج

    تنطلق الجولة العاشرة بدوري الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم 13 ديسمبر.

    أفادت أذرتاج أن جدول الجولة العاشرة كالآتي:

    13 ديسمبر، الأحد

    كبز كنجة – صباح باكو الرديف، الحكم بايراموف، ملعب كنجة المركزي، كنجة

    نفطجي باكو الرديف – زاقاتالا، الحكم جباروف، ملعب مركز الخطوط الجوية التركية، باكو

    قره داغ لوكباتان باكو – قره باغ أغدام الرديف، الحكم الله وردييف، ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي، باكو

    سومغايت الرديف – كشلة باكو الرديف، الحكم بكروف، ملعب كابتال بنك أرينا، سومغايت

    14 ديسمبر، الاثنين

    توران طاووس – الجيش الرياضي، الحكم محمدوف، ملعب كنجة المركزي، كنجة.

    ت الأندية ل ف ت خ هـ ن

    1 توران طاووس 9 6 3 0 15-5 21

    2 صباح الرديف 9 6 1 2 19-8 19

    3 زاقاتالا 9 5 1 3 18-12 16

    4 قره باغ الرديف 9 5 1 3 14-9 16

    5 نفطجي الرديف 9 4 3 2 13-8 15

    6 كبز كنجة 9 4 2 3 15-10 14

    7 كشلة الرديف 9 2 1 6 10-23 7

    8 قره داغ لوكباتان 9 1 3 5 5-12 6

    9 الجيش الرياضي 9 1 3 5 11-21 6

    10 سومغايت الرديف 9 1 2 6 10-22 5

    ويتصدر قائمة الهدافين تيموروف لاعب زاقاتالا برصيد 7 أهداف.

    AZERTAG.AZ :جدول الجولة العاشرة بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم
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