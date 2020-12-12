جدول الجولة العاشرة بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

باكو، 12 ديسمبر ، أذرتاج

تنطلق الجولة العاشرة بدوري الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم 13 ديسمبر.

أفادت أذرتاج أن جدول الجولة العاشرة كالآتي:

13 ديسمبر، الأحد

كبز كنجة – صباح باكو الرديف، الحكم بايراموف، ملعب كنجة المركزي، كنجة

نفطجي باكو الرديف – زاقاتالا، الحكم جباروف، ملعب مركز الخطوط الجوية التركية، باكو

قره داغ لوكباتان باكو – قره باغ أغدام الرديف، الحكم الله وردييف، ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي، باكو

سومغايت الرديف – كشلة باكو الرديف، الحكم بكروف، ملعب كابتال بنك أرينا، سومغايت

14 ديسمبر، الاثنين

توران طاووس – الجيش الرياضي، الحكم محمدوف، ملعب كنجة المركزي، كنجة.

ت الأندية ل ف ت خ هـ ن

1 توران طاووس 9 6 3 0 15-5 21

2 صباح الرديف 9 6 1 2 19-8 19

3 زاقاتالا 9 5 1 3 18-12 16

4 قره باغ الرديف 9 5 1 3 14-9 16

5 نفطجي الرديف 9 4 3 2 13-8 15

6 كبز كنجة 9 4 2 3 15-10 14

7 كشلة الرديف 9 2 1 6 10-23 7

8 قره داغ لوكباتان 9 1 3 5 5-12 6

9 الجيش الرياضي 9 1 3 5 11-21 6

10 سومغايت الرديف 9 1 2 6 10-22 5

ويتصدر قائمة الهدافين تيموروف لاعب زاقاتالا برصيد 7 أهداف.